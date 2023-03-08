رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض يتلقى اتصالاً من قائد القيادة المركزية الأمريكية

تلقى رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور/ غازي حسن الشمري اتصالا عصر اليوم من الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، جرى خلاله تناول أهم المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية ومناقشة أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك، مشيدا سعادته بعمق علاقات التعاون والعمل بين البلدين الصديقين .

كما أكد الشمري خلال الاتصال على أهمية تعزيز وتطوير سبل التعاون المشترك بين الجيش الكويتي والجيش الأمريكي في شتى المجالات.