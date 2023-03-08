وزير الشباب يشيد بإنجاز الفرق المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للغواصات الآلية

أشاد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بإنجاز الفرق المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للغواصات الآلية التي استضافتها دولة الإمارات وحصولهم على بطاقة التأهل في بطولة غرب آسيا للغواصات الآلية التي ستقام بولاية (ميرلاند) الأمريكية في مايو المقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للشباب اليوم الأربعاء بمناسبة استقبال الوزير المطيري للفرق الثلاثة المتأهلة للبطولة وهم (Blue tech Open class) و(Blue tech High school) و(ABS Tech).

بدوره قال المدير العام للهيئة بالتكليف مشعل السبيعي وفق البيان إن هذا الفوز بالبطولة يجسد تميز الشباب الكويتي في مجال البحث العلمي والابتكارات.

وأكد السبيعي حرص القيادة السياسية في البلاد على دعم الشباب وتذليل كافة الصعاب أمامهم للإبداع والتميز في جميع المجالات الشبابية باعتبارهم بناة الحاضر وقادة المستقبل معربا عن اعتزازه بهذا الفوز ورفع اسم الكويت في هذا المحفل الشبابي العلمي.

وأضاف أن الهيئة تحرص على إبراز الطاقات الشبابية الكويتية في شتى المجالات لاسيما ممن نالوا الجوائز المميزة معتبرا هذا الفوز تأكيدا على تفوق الشباب الكويتي وقدرته على المنافسة والفوز بالمحافل الدولية والإقليمية.

وبين أن الهيئة لن تألو جهدا في توفير سبل النجاح والتميز للشباب الكويتي الشغوف بالعلم والعمل مثمنا دعم الوزير المطيري للشباب وتشجيعهم على الإبداع والتميز.

ودعا جميع الشباب إلى المشاركة في البرامج والورش التدريبية المتنوعة في مختلف المجالات والتي تساهم في تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم.