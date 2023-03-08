“الإطفاء”: تخريج 80 عسكري برتبة وكيل عريف

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أنه أقيم صباح اليوم الأربعاء في إدارة تدريب قوة الإطفاء حفل تخريج وكيل عريف (مكافحة) وعددهم 80 عسكري وذلك تحت رعاية رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وبحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله إبراهيم.

وتقدم اللواء محمد بكلمة للخريجين حثهم من خلالها على تأدية الواجب المطلوب منهم كمنتسبي قوة الاطفاء بالصدق والأمانة واحترام حرمة الآخرين مؤكدا أن منتسبي القوة يضحون بأنفسهم من اجل مهنة إنسانية يحافظون من خلالها على الأرواح والممتلكات.

وفي الختام قام اللواء محمد بتكريم عددا من الخريجين المتفوقين متمنيا لهم دوام السداد والتوفيق في خدمة الوطن والمواطن.