سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية في تركيا

غوتيريش يشدد في كييف على “الأهمية البالغة” لتمديد اتفاق الحبوب

8 مارس، 2023
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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء أن من “بالغ الأهمية” تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم مع روسيا والحيوي لإمدادات الغذاء العالمية والذي تنتهي مدته في 18 آذار/مارس.

وقال أنطونيو غوتيريش خلال زيارة لكييف “أود تأكيد الأهمية البالغة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 آذار/مارس والعمل على تهيئة الظروف لإتاحة استخدام منشآت التصدير الأساسية عبر البحر الأسود على أفضل وجه ممكن”.

وبحسب غوتيريش، أتاح الاتفاق تصدير 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية التي كانت حتى ذلك الحين عالقة في الموانئ بسبب الغزو الروسي.

وأوضح “ساهم (الاتفاق) في خفض الكلفة العالمية للغذاء ووفّر مساعدة حيوية للسكان الذين يدفعون أيضا ثمنا باهظا في هذه الحرب خصوصا في البلدان النامية”.

وذكّر غوتيريش بأن الحبوب والأسمدة الأوكرانية، وكذلك الروسية، “ضرورية للأمن الغذائي العالمي وأسعار المواد الغذائية” في ظل انتشار التضخم في العديد من البلدان.

المصدر
أ ف ب
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8 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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