وزير الخارجية يلتقي مفوض عام الأونروا على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونرو فيليب لازاريني وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال159 في مقر الأمانة العامة بمدينة القاهرة حيث استعرض لازاريني جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومشاريعها الإنسانية ونشاطاتها في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم.

وتم خلال اللقاء بحث سبل ضمان استدامة أعمال وبرامج الوكالة نحو توفير المساعدات الطارئة للأشقاء الفلسطينيين وحشد الدعم الدولي في هذا الإطار.