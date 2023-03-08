أمين مجلس التعاون يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاربعاء عن ادانته واستنكاره الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية والذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

وشدد البديوي في بيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتي تعد “انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية” مؤكدا ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وجدد البديوي تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت امس الثلاثاء ارتفاع حصيلة العدوان الذي نفذه الاحتلال الاسرائيلي على مخيم (جنين) شمال الضفة الغربية الى ستة شهداء و26 جريحا.