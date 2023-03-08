وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

وزير الخارجية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة الوزاري بالقاهرة

8 مارس، 2023
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إلتقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال159 في مقر الأمانة العامة بمدينة القاهرة.

وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري وجميع البنود المدرجة على جدول أعماله والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

المصدر
كونا
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8 مارس، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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