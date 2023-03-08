بورصة الكويت تقرع الجرس تمكيناً المرأة للسنة السادسة على التوالي بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة

قرعت بورصة الكويت الجرس للسنة السادسة على التوالي في يوم المرأة العالمي بمشاركة الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك دعماً لمبادئ تمكين المرأة واحتفاءً بدورها البارز في تطوير أسواق المال وتنمية القطاع الخاص الكويتي. فقد انضمت موظفات الشركتين لتسليط الضوء على مبادئ التنوع والشمول المؤسسي والاحتفال بإنجازات المرأة في سوق المال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

ذلك وتُنَظَم هذه المبادرة، والمنعقدة سنوياً في تاريخ 8 مارس، من قبل مؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد العالمي للبورصات. كما تؤكد هذه الفعالية التزام بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي خير دليل على جهودهم لخلق بيئة عمل شاملة. هذا وتدرك كلتا الشركتين أهمية التنوع والشمولية ومساهمتهم في مستقبل أكثر استدامة للقطاع المالي في الكويت.

كما تحرص كلتا الشركتين على تعزيز مبادئ المساواة بين موظفيها ومنع التمييز، لا سيما في برامج التدريب والتطوير، وذلك لتوفير الفرص المتساوية للتأهيل الى المناصب القيادية، حيث يتم الاعتماد على مبدأ الكفاءة والقدرة على القيادة وصنع القرار. هذا وقد تم ترسيخ تلك المبادئ ضمن استراتيجيات الشركتين، وكان لها دوراً فاعلاً في نجاحهما.

وتعليقا على هذا الحدث، قالت أنوار الشدوخي، رئيس إدارة المواهب في بورصة الكويت: “تلعب مثل هذه الفعاليات دوراً أساسياً في تبني التنوع وتبادل الخبرات، إضافة إلى خلق مجتمع أكثر شمولية واستدامة. ذلك ويشجع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التطوير المستمر لكافة الموظفين. كما تدعم الشركة تولي المناصب حسب الكفاءات، وبدون أي نوع من التمييز”.

هذا وكان للكوادر النسائية في كلا الشركتين مساهمات بارزة للقطاع المالي، حيث أسهمت خبراتهم ومهاراتهم في الابتكار والتطوير المستمر للسوق، وتقديم حلول ذات كفاءة لتلبية المتطلبات والمعايير العالمية التي تضعها مؤسسات تصنيف الأسواق العالمية، مما أدى الى ترقية سوق المال الكويتي إلى سوق ناشئ من قبل MSCI و FTSE Russel و S&P DJI.

من جهتها، قالت رشا عبدالرحمن السعيدان، رئيس أول للشئون المالية ورئيس وحدة شئون المستثمرين في الشركة الكويتية للمقاصة: “ساهمت الكوادر النسائية في الشركة الكويتية للمقاصة في المشاريع الخاصة بتطوير منظومة سوق المال، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والاجانب، وكان لهن دوراً مؤثراً و فعالاً في التنمية الاقتصادية للدولة وتحولها الى مركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط.”

ذلك وتؤمن بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بأن القطاع المالي الكويتي غني بقصص النجاح الملهمة للنساء القياديات الذين تم تمكينهن. وعليه، تلتزم الشركتان بتعزيز مبادئ المساواة والتنوع وتمكين المرأة في مكان العمل.

تعتبـر بورصـة الكويـت رائـدة فـي المسـاواة وتمكيـن المـرأة، وقـد شـاركت الشـركة فـي عدد مـن المبـادرات المتعلقـة بذلــك بهدف رفـع مسـتوى الوعـي فـي القطـاع الخـاص حـول أهميـة تمكيـن المـرأة علـى جميـع الأصعدة، والذي بدأ عندما قرعت الجرس للمرأة في عام 2018، واستمر بتوقيع بيان دعم “مبادئ تمكين المرأة” الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2019. كما إن بورصة الكويت التزمت رسمياً في العام 2017 بتعزيز التوجه نحو استدامة الشركات المدرجة من خلال الانضمام إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يعد التمكين عنصراً محورياً فيها