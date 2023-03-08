المحكمة الدستورية تحجز الطعون الانتخابية لجميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 مارس

قررت المحكمة الدستورية اليوم الاربعاء حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 مارس الجاري.

وكانت المحكمة الدستورية قررت تأجيل النظر بالطعون الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة إلى جلسة اليوم للاطلاع على محاضر الانتخاب التي ضمها وفقا للجدول المعلن في المحكمة بالدائرتين.

كما قررت تأجيل النظر بالطعون الانتخابية إلى جلسة اليوم للاطلاع على محاضر الانتخاب التي ضمها وفقا للجدول المعلن في المحكمة بالدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة.