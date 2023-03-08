سمو ولي العهد يستقبل المقدم إبراهيم بوربيع الحاصل على لقب بطل أبطال العالم لرياضة الدراجات المائية

سمو ولي العهد يستقبل المقدم إبراهيم بوربيع الحاصل على لقب بطل أبطال العالم لرياضة الدراجات المائية

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم المقدم محمد إبراهيم بوربيع الحاصل على لقب بطل أبطال العالم لرياضة الدراجات المائية وصاحب الرقم القياسي في موسوعة غينيس.

هذا وقد اشاد سموه حفظه الله بهذا الانجاز الرياضي العالمي الذي يؤكد قدرة الشباب الرياضي الكويتي على تجاوز كل الصعاب وتحقيق الإنجازات المشرفة التي تسجل لصالح مسيرة الحركة الرياضية الكويتية متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.