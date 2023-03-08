وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الأردني

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالخارج في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال159 في مدينة القاهرة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وإستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك كما تم مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها المستجدات الأخيرة للقضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها الساحة السورية.