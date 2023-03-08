قنصل الكويت في هونغ كونغ: نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة

قنصل الكويت في هونغ كونغ: نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة

أكد القنصل العام لدولة الكويت في هونغ كونغ ناصر الغانم ان الكويت وهونغ كونغ تتطلعان الى تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات عدة بخاصة على الصعيد الاقتصادي والثقافي والعلمي والتكنولوجي والسياحي.

وقال الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الثلاثاء عقب لقائه الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جون لي ان اللقاء تركز على بحث سبل تنسيق تبادل الزيارات بين المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة الى جانب عقد اجتماعات اللجنة المشتركة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي.

وأوضح أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ أعرب عن تحياته وتقديره إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والى حكومة دولة الكويت مؤكدا متانة العلاقات بين منطقة هونغ كونغ والكويت.

واضاف ان الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ اعرب عن تقديره لمبادرات الكويت في الجانب الإنساني وبرامج الدعم التي تقدمها في مجال التنمية في العديد من دول العالم.

واكد ان الكويت وهونغ تطلعان إلى تعزيز التعاون وتنسيق العديد من الأنشطة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية والعلمية والسياحية.

ولفت الغانم الى أوجه التطور وإنجاز المشاريع التنموية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة معتبرا أن إلغاء الإجراءات الصحية الاحترازية سيدعم عودة السياحة لا سيما مع فتح المعابر واستئناف وسائل النقل العمل بكامل طاقتها.