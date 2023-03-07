مقتل أميركيان من أصل أربعة اختطفوا في المكسيك

مقتل أميركيان من أصل أربعة اختطفوا في المكسيك

عُثر على أميركيين مقتولين الثلاثاء من أصل أربعة اختطفهم مسلحون الجمعة في مدينة ماتاموروس في شمال شرق المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة، بحسب ما أكد حاكم ولاية تاماوليباس، أميريكو فياريال.

وقال الحاكم عبر الهاتف خلال مؤتمر صحافي عقده الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور صباحاً “من بين (الأميركيين) الأربعة توفي اثنان وجرح واحد والآخر حيّ”.

وفي واشنطن، قال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن السلطات الأميركية “ستعمل عن كثب مع الحكومة المكسيكية لضمان تحقيق العدالة”.

وأكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الهجمات على المواطنين الأميركيين “غير مقبولة” معرباً عن “احر تعازيه” لأقارب القتيلين.

وعبَر الأميركيون الأربعة، الذين ما زالت هويتهم مجهولة، مدينة ماتاموروس في ولاية تاماوليباس على متن سيارة صغيرة بيضاء مسجلة في ولاية كارولينا الشمالية، قبل أن يُستهدفهم مسلحون بإطلاق نار، ويتم اختطافهم.

وعرض مكتب التحقيقات الفدرالي مكافأة قدرها 50 ألف دولار مقابل أي مساعدة تساهم في الإفراج عنهم واعتقال المشتبه بهم.

وتشهد مدينة ماتاموروس أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وتُعتبر الطرق في المنطقة الأكثر خطورة في المكسيك بسبب خطر التعرّض للاختطاف والابتزاز على يد الجماعات الإجرامية.