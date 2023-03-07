مجلة العربي تدعم القضية الفلسطينية

مجلة العربي الكويتية.. تاريخ مشرف من الدفاع عن القضية الفلسطينية

7 مارس، 2023
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لطالما تفاعلت مجلة العربي الكويتية التي صدر عددها الأول في 1958 مع القضية الفلسطينية المستحقة دعما ونصرة لها من خلال موضوعاتها المقروءة والمصورة التي تناولتها في أعدادها المتعاقبة.

وطرحت المجلة اليوم الثلاثاء من خلال معرض (الأرض) المقام بالتعاون مع جمعية الخريجين الكويتية على هامش مهرجان القرين الثقافي في نسخته الـ28 ويستمر ثلاثة أيام جانبا من أغلفة أعدادها التي تناولت بالطرح القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.

المصدر
كونا
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7 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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