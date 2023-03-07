مصر تؤكد مواصلة دعمها لوكالة “اونروا” لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين

أكدت مصر اليوم الثلاثاء مواصلة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية مما يسهم بدوره في تعزيز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية سامح شكري بالمفوض العام لوكالة (اونروا) فيليب لازاريني بالعاصمة القاهرة.

واشار شكري حسب البيان إلى استمرار مصر في حث الدول المانحة بمختلف الأطر الدولية على توفير الدعم المالي اللازم للوكالة اتساقا مع الجهود المصرية الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه.

وأشاد بجهود وكالة (اونروا) في تنفيذ عدد من الإصلاحات الداخلية للتخفيف من تبعات أزمة تراجع التمويل التي تشهدها والبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل أنشطتها.

وأشاد في هذا الصدد بمرونة الوكالة في مواصلة تقديم خدماتها برغم التحديات العديدة على الساحة العالمية وقدرتها على التكيف مع الأزمات الدولية الحالية وخاصة تبعات جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) والأزمة الأوكرانية.

من جانبه أكد لازاريني وفق البيان حرص (اونروا) على التنسيق الوثيق والتشاور الدائم مع مصر مشددا على أهمية الدور المصري الداعم لأنشطة الوكالة والمساند لحشد الدعم الدولي لها في هذه المرحلة التي تشهد خلالها تحديات كبيرة تحول دون تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم.

ولفت لازاريني إلى تولي مصر رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية معربا عن التطلع إلى إجراء حوار في إطار الجامعة حول ما يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة من جهود لدعم عمل الوكالة وتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها.

وأفاد البيان بان لازاريني استفسر عن الرؤية المصرية للجهود الجارية في الدوائر المختلفة الرامية إلى إحياء عملية السلام وهو ما أكده الوزير شكري من دعم مصر لكل جهد يهدف لكسر الجمود الحالي موضحا أن استئناف مسار التسوية السلمية من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على عمل الوكالة ويساعدها على تخطي ما تمر به من تحديات متعددة.