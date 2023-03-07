نواف السعود: مؤسسة البترول الكويتية تتوقع توازن سوق النفط في النصف الأول من العام

نواف السعود: مؤسسة البترول الكويتية تتوقع توازن سوق النفط في النصف الأول من العام

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء إن المؤسسة تتوقع توازن سوق النفط خلال النصف الأول من العام الحالي على الأقل.

وقال نواف سعود الصباح للصحفيين خلال مؤتمر الطاقة (سيرا ويك) بهيوستون إن الطلب من الصين يشهد زيادة مستدامة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية أن الكويت لم تخسر من حصتها السوقية في الصين لصالح الإمدادات الروسية التي تباع بخصومات.

وقال الصباح إن عملاء المؤسسة لم يطلبوا منها أي تخفيضات أو زيادات في إمداد النفط. وأضاف أن المؤسسة تنتبه باستمرار إزاء الأثر الذي قد يحدثه ركود محتمل للاقتصاد العالمي وسوق النفط.