هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران “ماهان إير” الإيرانية في كازاخستان

قالت وكالة أنباء العمل الإيرانية “إيلنا” إن طائرة ركاب طراز إيرباص” تابعة لشركة طيران “ماهان إير” الإيرانية، كانت في طريقها من طهران إلى بكين، هبطت اضطراريا في مطار مدينة ألماتي بكازاخستان مساء أمس الاثنين، بسبب عطل فني.

وأضافت الوكالة الإيرانية، شبه الحكومية، أن “ماهان إير” أرسلت طائرة إيرباص ثانية إلى ألماتي لنقل الركاب إلى بكين، ولكن لم يُسمح لها بالهبوط بسبب القوانين في كازاخستان.

وتتهم الحكومة الأمريكية شركة طيران “ماهان إير” بنقل أسلحة ومعدات وأعضاء من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني إلى سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات تقدم الدعم لـ”ماهان إير” الإيرانية.