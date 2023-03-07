“هيئة الرياضة” تؤكد جاهزيتها لاستضافة المؤتمر العلمي الأول والمهرجان العربي للرياضة للجميع

أكدت الهيئة العامة للرياضة اكتمال الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الدولي العلمي الأول الرياضة للجميع (أمن مجتمعي) والمهرجان العربي التاسع للرياضة للجميع اللذين ستنظمهما الهيئة خلال الفترة من 10 الى 14 مارس الجاري بمشاركة نحو 200 مشارك يمثلون 15 دولة.

وذكر نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف حامد الهزيم في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة اليوم الثلاثاء أن وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وجه بتسخير كافة الامكانيات لإخراج هذين الحدثين اللذين يقامان تحت رعايته بالشكل اللائق بما يعبر عن الوجه الحضاري لدولة الكويت.

وأضاف الهزيم أن هذه الاستضافة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة (2022-2028) لتطوير الرياضة وبناء على توجيهات مكتب مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتأكيد على أهمية الرياضة للجميع كخيار استراتيجي للنهوض بالأفراد والمجتمع وتوسيع قاعدة الممارسين لها.

وأوضح أن المؤتمر والمهرجان فرصة لوضع خارطة طريق لاستثمار أوقات فراغ الافراد بطريقة مفيدة بعيدا عن المنافسات الرياضية ومعايير الفوز والخسارة فضلا عن أنهما سيشكلان مساحة رحبة لتبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي الرياضي بين المشاركين اضافة الى الاستمتاع بالفعاليات الرياضية والبدنية.

من جانبه أعلن عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدكتور بادي الدوسري في كلمة مماثلة بالمؤتمر أن محاوره ستركز على العائد الصحي والنفسي والاجتماعي والمجتمعي للفرد والدول من ممارسة الانشطة الرياضية ما يحقق الأمن المجتمعي ودور الإعلام الرياضي بهذا الصدد.

وبين الدوسري أن المؤتمر سيتضمن 6 جلسات علمية تشمل برامج علمية لممارسة الرياضة لدى كبار السن والسيدات والأطفال والمعاقين وتوضيح المحاذير من بعض الرياضات وعرض التجارب الرياضية الدولية والعربية لدعم الأمن المجتمعي بهذا الشأن.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش أيضا تأثير التكنولوجيا والرياضة الالكترونية على الأمن المجتمعي وتأثير سن التشريعات اللازمة لدعم المبادرات الدولية للرياضة للجميع معربا عن أمله بنجاح المؤتمر في زيادة الوعي بأهمية برامج الرياضة للجميع على الفرد والمجتمع.