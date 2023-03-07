اختتام اجتماع مجموعة منع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب المنبثقة عن التحالف الدولي لمكافحة “داعش”

اختتمت اليوم الثلاثاء مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الاجانب المنبثقة عن التحالف الدولي ضد تتظيم داعش اجتماعها الذي عقد في دولة الكويت برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة السفير حمد المشعان.

وقال السفير المشعان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع ناقش السبل الكفيلة لمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاع كما تم طرح ومناقشة بعض الحالات التي تعاملت معها دول التحالف.

وكان نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي قد شارك بافتتاح اجتماع مجموعة مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الارهابين الاجانب المنبثقة عن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش والتي يرأسها بشكل مشترك كلا من دولة الكويت والجمهورية التركية ومملكة هولندا في مدينة الكويت.

يذكر أن هذا التحالف انشئ عام 2014 ويضم في عضويته 85 دولة.