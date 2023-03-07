سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

7 مارس، 2023
0 51 دقيقة واحدة

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير هانس كريستيان رودولف فرايهير فون ريبنيتس سفيرا لجمهورية ألمانيا الاتحادية والسفير الدكتور آردش سويكا سفيرا لجمهورية الهند والسفير كانديبان بالاسوبرا مانيام سفيرا لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتركية والسفير كارلوس فيلاسكو منديولا سفيرا لجمهورية بيرو والسفير منان سمان سفيرا لمملكة كمبوديا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند
سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتركية
سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية بيرو
سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة كمبوديا
المصدر
كونا
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7 مارس، 2023
0 51 دقيقة واحدة

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