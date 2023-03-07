“الصحة”: انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لمكافحة ومنع العدوى في الـ12 من مارس الجاري

“الصحة”: انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لمكافحة ومنع العدوى في الـ12 من مارس الجاري

أعلن مدير إدارة منع العدوى والتعقيم بوزارة الصحة الدكتور أحمد المطوع انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لمكافحة ومنع العدوى خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وحضور دولي وعربي.

وقال المطوع في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الثاني لمكافحة ومنع العدوى يقام تحت شعار (التحديات وخارطة الطريق) ويناقش المستجدات العلمية والقضايا الرئيسية والتحديات في مجال مكافحة العدوى بهدف تبنى تصور واضح حول مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وطرق التصدي لها.

وأشار المطوع وهو رئيس المؤتمر الى المشاركة العربية والدولية في المؤتمر لمتخصصين ومحاضرين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وهولندا بالإضافة إلى الخبرات والكفاءات الوطنية بوزارة الصحة.

وأكد أن المؤتمر يشكل مرتكزا أساسيا لمناقشة المواضيع الحيوية كافة والتي تعمل على حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي مشيرا الى انتهاء اللجنة العليا للمؤتمر من الاستعدادات والجلسات الخاصة بورش العمل والمحاضرات المقامة على هامش المؤتمر.

وأضاف أن الجلسات تقام على مدى ثلاثة أيام ويتم خلالها مناقشة العديد من المحاور التي تتعلق بتوفير بيئة آمنة لرعاية المرضى وضمان ممارسات صحية وسريرية آمنة والتصدي للأمراض المعدية المستجدة والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وانتقال العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

وأشار إلى أن ورش العمل تتطرق إلى العديد من المحاور المتعلقة بتفاقم مشكلة ازدياد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية وكيفية التغلب عليها وطرق الاستقصاء ومكافحة التفشيات الوبائية والتنظيف والتطهير البيئي.

وثمن المطوع جهود الوزارة والمشاركين والداعمين للمؤتمر آملا أن يكون المؤتمر علامة فارقة في ترسيخ الوعي وتعزيز المهارات الهادفة لتقديم خدمة ورعاية صحية آمنة من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

ولفت الى ان المؤتمر يمنح المشاركين فيه 24 نقطة بنظام التعليم الطبي المستمر.