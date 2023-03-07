سوريا: عدوان جوي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الثلاثاء عدوانا استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول إن العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأراضي السورية حيث نفذ في فبراير الماضي عدوانا جويا استهدف مدينة دمشق ومحيطها أودى بحياة خمسة أشخاص وأدى إلى إصابة 15 آخرين.