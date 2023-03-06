أمين “مجلس التعاون” يشيد بالجهود الرائدة للسعودية في جميع الجوانب الإغاثية والإنسانية

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين بالجهود الرائدة التي تقوم بها السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقديم جميع أوجه الدعم الإغاثي والإنساني لأكثر من 85 دولة حول العالم.

وقالت أمانة المجلس في بيان ان ذلك جاء خلال زيارة البديوي ل (مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية) ولقائه المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة.

وقال البديوي “ان ذلك يعكس نهج المملكة المتأصل في مد يد العون للمحتاجين حول العالم من خلال تقديم المساعدات للمستفيدين بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة بشكل مباشر او من خلال الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة بالاضافة الى المنظمات الرائدة في العمل الإنساني ليضحي (مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية) منارة دولية متخصصة في الأعمال الإغاثية والإنسانية”.

وذكرت الامانة انه تم خلال اللقاء التباحث حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما فيها تعزيز التعاون بين (الأمانة العامة لمجلس التعاون) و(مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية) من خلال مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس لليمن وتوقيع مذكرة تفاهم تحدد إطار التعاون وتكثف وتفعل الجهود المشتركة لتقديم هذه المساعدات.

من جهته قدم الدكتور الربيعة التهاني للبديوي بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.