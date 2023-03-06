وزير التربية ووزير التعليم العالي يكرم الطالب إبراهيم الصولة

وزير التربية: حريصون على رعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين وذوي القدرات المتميزة

6 مارس، 2023
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اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اليوم الاثنين حرص الوزارة على رعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين وذوي القدرات المتميزة من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم وتسخير كافة السبل لهم ليكونوا قادة متميزين ومبدعين وصناعا للمستقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة خلال تكريم الوزير العدواني للطالب إبراهيم الصولة بمناسبة حصوله على المركز الأول في الاختبارات الخاصة بالموهوبين العرب واستقباله للفائزين بجوائز مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة ال25.

وأعرب العدواني عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز العربي وما حققه الصولة من فوز في الاختبارات الخاصة بالموهوبين العرب ممثلا عن دولةالكويت في مسابقة العلوم والرياضيات للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم داعيا له بالتوفيق ومواصلة طريقه نحو المزيد من النجاح والإنجاز لرفع اسم البلاد في المحافل الدولية.

كما هنأ الفائزين بجوائز الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وحثهم على مواصلة التميز في جميع المجالات لرفع اسم بلدهم الكويت في جميع المحافل الخارجية متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

المصدر
كونا
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6 مارس، 2023
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