الجامعة العربية: الكويت تحتضن اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب الاسبوع المقبل

أعلنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين ان دولة الكويت ستحتضن اعمال الدورة العادية (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب يوم 15 مارس الجاري بمشاركة وزراء الاعلام ومن يقوم مقامهم بالدول الأعضاء.

وقال الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة السفير احمد خطابي في بيان ان “هذه الاجتماعات تشكل فرصة لمواصلة النقاش حول أنجع الاليات لتفعيل خطة التحرك الاعلامي وتحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمحاربة الارهاب”.

واوضح خطابي ان البنود المدرجة على جدول الاعمال تشمل موضوعات محاربة الارهاب والتطرف والاعلام الالكتروني والتعامل مع كبرى الشركات العالمية العاملة في المجال الرقمي.

واشار في هذا السياق الى مشروع لتشريع عربي استرشادي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من التجاوزات الاخلاقية والقانونية للمحتوى غير اللائق وكذلك ادراج مادة التربية الاعلامية في المقررات التعليمية للدول العربية.

ولفت الى انه سيسبق اجتماعات المكتب التنفيذي اجتماع الدورة (98) للجنة الدائمة للاعلام العربي والاجتماع (24) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام في التصدي لظاهرة الارهاب في 12 مارس الحالي.

ولفت خطابي الى أن اجتماعات اللجنة الدائمة والمكتب التنفيذي ستنكب على بحث جملة من المسائل التنظيمية من بينها جائزة التميز الاعلامي برسم 2023 المخصصة لموضوع الاعلام البيئي تحت شعار (التغير المناخي والمستقبل) والتي ستكون ذات قيمة مالية لأول مرة.

واوضح ان الاجتماعات تندرج في نطاق متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب خلال الدورة العادية (52) التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة “بما يضفي على العمل الاعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية على مختلف الأصعدة بدءا بالقضية الفلسطينية المشروعة”.

ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب كلا من الكويت والسعودية وتونس والجزائر والعراق وجمهورية القمر المتحدة ولبنان واليمن فضلا عن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام اعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.