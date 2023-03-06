الأولمبياد الخاص يختتم بطولة الكويت المحلية الثالثة للبوتشي لذوي الإعاقات الذهنية المختلفة

اختتم الأولمبياد الخاص الكويتي اليوم الاثنين بطولة الكويت المحلية الثالثة للبوتشي بمشاركة 21 جهة ترعى الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية المختلفة رياضيا.

وقالت رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش ختام البطولة انهم لامسوا إقبالا ملحوظا من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية على ممارسة الرياضات المختلفة مبينة مدى تأثيرها على الجانب النفسي والصحي لديهم لاسيما تحسين لغة التواصل واكتساب مهارات الإتصال.

وأكدت الزواوي أن الأولمبياد يسعى دائما إلى استقطاب واحتضان الكفاءات المتميزة رياضيا من ذوي الإعاقات الذهنية عبر دعوة المدارس والمؤسسات التي تعنى برعايتهم.

من جهتها قالت نائب مدير الأولمبياد الخاص الكويتي هدى الخالدي ل(كونا) إن البطولة حققت أهدافها من خلال إبراز الطاقات والكفاءات العالية للمشاركين وبينت أهمية الجانب الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية.

وأضافت الخالدي أن البطولات الرياضية تتيح اكتشاف إمكانيات ومهارات رياضية قد لا يمكن ملاحظتها إلا بإلحاق الأهالي أبناءهم في الجهات ذات الصلة داعية الجميع لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة بنشاطات رياضية لتطوير الامكانيات والمهارات لديهم.

يذكر أن باليوم الأول للبطولة المحلية للبوتشي تم تصنيف الفئات المشاركة بأخذ الأرقام التأهيلية لكل رياضي بما يناسب مستوياته ومهاراته حيث تم تشكيل 10 مجموعات منقسمة إلى 5 للشباب و5 للبنات.

وتمكن المتسابقون باليوم الثاني والختامي للبطولة من إحراز ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية من كل مجموعة للمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى إحراز ميداليات تحمل شعار الأولمبياد الخاص الكويتي للمراكز من الرابع إلى الثامن.

رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي متسابقة تشارك في البطولة المحلية الثالثة للبوتشي نائب مدير الأولمبياد الخاص الكويتي هدى الخالدي لحظة تتويج فائزي البطولة المحلية للبوتشي الفائزون في فئة الشباب في بطولة البوتشي المحلية