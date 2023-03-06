منتخب الكويت يحرز ميدالية برونزية في بطولة كأس آسيا لرماية أسلحة الرصاص بإندونيسيا

أحرز منتخب الكويت ميدالية برونزية في منافسات بطولة كأس آسيا لرماية أسلحة الرصاص المتواصلة في إندونيسيا حاليا بنيل الفريق المكون من الراميين علي المطيري ومريم ارزوقي المركز الثالث في مسابقة رماية البندقية 10 متر لفئة المختلط.

وقال أمين سر نادي الرماية الكويتي عبيد العصيمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن هذا الفوز للبطلين المطيري وارزوقي جاء بعد منافسة قوية مع الفريقين الإندونيسي والكوري اللذين تمكنا من تحقيق المركزين الأول والثاني على التوالي.

وأشاد العصيمي بما أنجزه راميا البندقية المطيري وارزوقي في هذه البطولة القارية القوية بفضل تركيزهما وحرصهما على رفع علم الكويت في هذا المحفل الرياضي الكبير متمنيا تحقيق المزيد من النتائج الطيبة في منافسات رماية المسدس بالبطولة التي انطلقت قبل أيام وتستمر حتى العاشر من مارس الجاري.

وذكر أن النادي حريص على مشاركة رماة الكويت في مثل هذه البطولات القوية لإعدادهم بشكل مناسب للبطولات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (باريس 2024) التي ستجري في الفترة المقبلة.

وأهدى الفوز في هذا الاختصاص الصعب بالرماية إلى القيادة السياسية للبلاد التي شكل دعمها المتواصل أهم أسباب تحقيق الإنجازات المتوالية للرماية الكويتية منوها بجهود الهيئة العامة للرياضة في دعم رماة المنتخب الكويتي في كل البطولات الخارجية.