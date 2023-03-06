سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني بضحايا الإنفجار الذي وقع في إقليم بلوشستان

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني بضحايا الإنفجار الذي وقع في إقليم بلوشستان

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإنفجار الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان والذي أودى بحياة عدد من عناصر الشرطة وإصابة أخرين مؤكدا سموه رعاه الله إستنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الامنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإنفجار الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان والذي أودى بحياة عدد من عناصر الشرطة وإصابة آخرين مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة