لجنة التحقيق في عقدي الكاراكال واليوروفايتر: دراسة آلية قانونية لدعوة الشركة المصنعة لطائرات الكاراكال والطرف الوسيط

عقدت لجنة التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر اجتماعا اليوم الاثنين لاستكمال التحقيق في العقدين بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اليوم تناول ما يخص عقد الكاراكال وما يترتب عليه، بحضور ديوان المحاسبة على أن يتبعه في اجتماع لاحق دعوة إدارة الفتوى والتشريع.

وكشف عن أن اللجنة تدرس آلية قانونية لدعوة الشركة الفرنسية وممثليها، كما تدرس آلية قانونية للقاء الطرف الوسيط بالعمولة بين الشركة الفرنسية ووزارة الدفاع، والذي قد يكون سببا في فسخ هذا العقد.