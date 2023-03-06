لجنة التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر

لجنة التحقيق في عقدي الكاراكال واليوروفايتر: دراسة آلية قانونية لدعوة الشركة المصنعة لطائرات الكاراكال والطرف الوسيط

6 مارس، 2023
0 9 أقل من دقيقة

عقدت لجنة التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر اجتماعا اليوم الاثنين لاستكمال التحقيق في العقدين بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اليوم تناول ما يخص عقد الكاراكال وما يترتب عليه، بحضور ديوان المحاسبة على أن يتبعه في اجتماع لاحق دعوة إدارة الفتوى والتشريع.

وكشف عن أن اللجنة تدرس آلية قانونية لدعوة الشركة الفرنسية وممثليها، كما تدرس آلية قانونية للقاء الطرف الوسيط بالعمولة بين الشركة الفرنسية ووزارة الدفاع، والذي قد يكون سببا في فسخ هذا العقد.

المصدر
الدستور
الوسوم
6 مارس، 2023
0 9 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الميزانيات”: رفع تقرير اللجنة بشأن “أسس التحاسب على عمليات النفط الخام والغاز” إلى مجلس الأمة

6 مارس، 2023

أحمد لاري يقترح فصل خطة بعثات خريجي المدارس الحكومية عن المدارس الخاصة

6 مارس، 2023

فيصل الكندري يطالب وزير التربية بإلغاء برنامج الحاسوب المروج للمثلية في المدارس الابتدائية

5 مارس، 2023

أحمد لاري يقترح سرعة إنشاء محطات الوزن الإلزامي لحمولة الشاحنات

23 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى