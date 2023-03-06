أحمد لاري يقترح فصل خطة بعثات خريجي المدارس الحكومية عن المدارس الخاصة

أعلن النائب أحمد لاري عن تقدمه باقتراح برغبة بإصدار خطتين للبعثات الداخلية والخارجية لخريجي المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وتحديد عدد مقاعد منفصلة للخطتين بناء على أعداد الخريجين ونسب الدرجات العلمية والمعدل التراكمي.

وجاء في نص الاقتراح إن وزارة التعليم العالي تعمل في كل عام دراسي على إعداد خطة البعثات الداخلية والخارجية للطلبة خريجي الثانوية العامة، ويتم خلالها تحديد عدد المقاعد الدراسية للبعثات الداخلية والخارجية موزعة على مختلف التخصصات والجامعات المحلية والخارجية المعتمدة حسب درجات الطلبة سواء في المدارس الأجنبية والعربية الخاصة أو في المدارس الحكومية على حد سواء.

والملاحظ من خلال الخطط السنوية لخريجي الثانوية العامة حصول طلبة المدارس الأجنبية والعربية الخاصة على النسبة الأكبر من التخصصات العلمية المتميزة في البلدان المختلفة على اعتبار أن نسبة الحاصلين من خريجيها على درجات (100 %) لعدد كبير منهم بحسب النظام الدراسي المختلف عن المدارس الحكومية، بينما خريجو المدارس الحكومية لا يتجاوز عدد الحاصلين على تلك النسبة أصابع اليد الواحدة، وبذلك يستأثر طلبة المدارس الأجنبية والعربية الخاصة على المقاعد في التخصصات العلمية المتميزة، ويؤدي ذلك إلى حرمان عدد كبير من خريجي المدارس الحكومية من الحصول على المقاعد التي يحصل عليها نظراؤهم من خريجي المدارس الأجنبية والعربية الخاصة، ما يعني عدم تمكن خريجي المدارس الحكومية من التقدم والاستفادة من تلك المقاعد، وهو ما يحصل سنوياً حسب خطة البعثات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي، وبالتالي يقع غبن على طلبة المدرس الحكومية، والأجدر أن تقوم الوزارة بمعالجة هذا الأمر بمنظور العدل والمساواة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بإصدار خطة للبعثات الداخلية والخارجية لخريجي المدارس الأجنبية والعربية الخاصة، وخطة بعثات داخلية وخارجية لخريجي المدارس الحكومية، وتحديد عدد مقاعد منفصلة للمدارس الحكومية عن المدارس الأجنبية والعربية الخاصة بناء على تحديد أعداد الطلبة الخريجين ونسب الدرجات العلمية والمعدل التراكمي.