إيران تحكم بالإعدام على ستة رجال دينوا بتنفيذ هجمات مسلحة

إيران تحكم بالإعدام على ستة رجال دينوا بتنفيذ هجمات مسلحة

أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالإعدام على ستة رجال متهمين بالانتماء إلى “مجموعة إرهابية” نفذت هجمات في جنوب غرب البلاد من 2017 إلى 2019، وفق ما أفادت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية الإثنين.

وقالت الوكالة إن محكمة الأهواز أصدرت “حكماً بالإعدام على ستة أشخاص من أعضاء حركة النضال الإرهابية” مدانين بتنفيذ “عمليات مسلحة في محافظة خوزستان”.

واتُهمت المجموعة بقتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وعنصران من قوات التعبئة “الباسيج” بين آذار/مارس 2017 وآذار/مارس 2019، “بناء على أوامر قادتهم المقيمين في أوروبا، مثل حبيب نبغان، وحبيب الله جعب”، بحسب المصدر نفسه.

واختفى الإيراني السويدي حبيب الله جعب خلال زيارة إلى تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وظهر مجددًا معتقلًا في إيران.

ويحاكم منذ 2022 بتهم “الإرهاب” ونشر “الفساد في الأرض”، وترؤسه مجموعة انفصالية عربية.

واتهمت مجموعته بـ “التعاون مع مجموعات إرهابية أخرى” في هجوم نفذته خلال احتفال عسكري في الأهواز عاصمة خوزستان، خلف 25 قتيلاً و249 جريحًا في أيلول/سبتمبر 2018.

وتؤكد منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية أن إيران هي أكثر دولة تنفّذ عقوبة الإعدام بعد الصين.