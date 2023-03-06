الأرصاد الجوية: طقس غير مستقر وفرصة لأمطار متفرقة وغبار مثار يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم الاثنين طقسا غير مستقر مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار مثار يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية أحيانا خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة.

وذكر القراوي أن الفرصة مهيأة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار مثار يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ويصل ارتفاعه إلى أكثر من 6 أقدام.

وتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى ارتفاعا ملحوظا اليوم وغدا ما بين 30 و32 درجة مئوية على أن تعاود الانخفاض بعد غد الأربعاء مرة أخرى مع تقدم الكتلة الهوائية الباردة نسبيا.