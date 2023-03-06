الامين العام المساعد يفتتح مكتبة اشبيلية العامة

المجلس الوطني للثقافة يفتتح مكتبة إشبيلية العامة متضمنة أكثر من 15 ألف كتاب متنوع

6 مارس، 2023
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افتتح الأمين العام المساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمدير العام لمكتبة الكويت الوطنية الدكتور سلطان الديحاني اليوم الاثنين مكتبة إشبيلية العامة في منطقة اشبيلية بالتزامن مع الاحتفالية بمرور 100 عام على إنشاء المكتبة الأهلية.

وقال الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب افتتاح مكتبة إشبيلية التي تتضمن أكثر من 15 ألف كتاب متنوع وافتتاح المعرض الخاص للمخطوطات النادرة للمكتبة الأهلية إن هذه الفعالية تندرج ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي ال28 الذي انطلق أمس مؤكدا أن المكتبة الأهلية تعد النواة الأولى لمكتبة الكويت الوطنية ومختلف المكتبات العامة في البلاد.

وأشار إلى تنظيم ندوة على هامش افتتاح المكتبة تتعلق بتاريخ المكتبة الأهلية ومراحل تطور المكتبات في الكويت خلال السنوات الماضية بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التاريخ.

معرض المخطوطات النادرة

وذكر أن المجلس الوطني يهدف من خلال تنظيم مثل هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أهمية المكتبات العامة في الدولة باعتبارها مركزا ثقافيا يقدم المعلومات إلى جانب تنظيم المحاضرات والندوات وإقامة المعارض الثقافية للتفاعل مع الجماهير وإثراء المعرفة والعلم.

يذكر أن المكتبة الأهلية بدأت مسيرتها في 23 يناير 1923 ويعود الفضل في تأسيسها إلى المؤسسين الشيخ يوسف بن عيسى القناعي وعبدالحميد الصانع وسلطان الكليب وتحول اسمها إلى (مكتبة الكويت الوطنية) منذ عام 1994 لتؤكد على استمرار مسيرة الثقافة والأدب في الكويت.

احدى المخطوطات نادرة
احدى المخطوطات نادرة
احدى المخطوطات نادرة
احدى المخطوطات نادرة
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6 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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