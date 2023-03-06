“الداخلية”: ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو من الحشيش و50 جرام من الشبو و200 حبة كبتاجون

“الداخلية”: ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو من الحشيش و50 جرام من الشبو و200 حبة كبتاجون

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذاً لمتابعة وحرص معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بالتصدي الحاسم لتجار ومهربي المخدرات.

تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط شخصين وبحوزتهما 2 كيلو من مادة الحشيش المخدرة و50 جرام من مادة الشبو المخدرة و200 حبة كبتاجون ومبلغ مالي متحصلات البيع وأسلحة نارية من نوع مسدس وكلاشنكوف وذخيرة، وبمواجهتهما أقرا وأعترفا بأنها تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي.