تيارا للمجوهرات تستقبل وصول ساعات جديدة من شركة أرنولد أند سن الى الكويت

أقامت وكالة تيارا للمجوهرات حفلا لاستقبال وصول ساعات جديدة اصدرتها شركة أرنولد أند سن في معرض تيارا الموجود ببرج الحمراء في مدينة الكويت, و ذلك في الاول من مارس 2023.

وشهد الحفل حضور وكيل أرنولد أند سن في الكويت, أيمن زماني, بالاضافة الى نائب الرئيس السيد باسكال بيشو، والمدير الاقليمي لأرنولد أند سن في الشرق الاوسط سيدريك بوريل, , الى جانب محبي اقتناء الساعات و عملاء مجوهرات تيارا .

فريق تيارا للمجوهرات

وتحدث باسكال بيشو عن اقامة هذا الفعالية قائلا: “نحن هنا لعرض اصداراتنا الحديثة ولقضاء وقت كافي للنظر الى الاصدارات الجديدة بدقة و التعرف على هواة الساعات في دولة الكويت وقد تحدث عن بعض تفاصيل تاريخ هذه العلامة التجارية التي تعود الى تاريخ 1764 وقال ان العلامة التجارية وجدت من قبل جون أرنولد الذي كان رجلا معروفا في بريطانيا بحرفته في صناعة الساعات، جون أرنولد كان حريصا على الدقة و الحرفة في توفير اداة الملاحة للمحلاحين في وقته حيث ان الدقة في ادوات الملاحة كان امرا بالغ الاهمية في ذلك الوقت لاجل استكشاف المحيط و الدول المجاورة، موقع أرنولد أند سن اليوم هو في سويسرا و تمتلك المصنع الخاص بها حيث نقوم بصناعة و متابعة و تطوير كل حركة في ساعاتنا.

الوزير الاسبق على الموسى مع السيد ايمن زماني

و اشار بيشو ايضا الى تميز الاصدارات المحدودة لأرنولد أند سن قائلا: “نحن نعمل على قطع مميزة و محدودة حيث ان أرنولد أند سن تقوم باصدار 1000 ساعة فقط سنويا مما يجعل كل قطعة نادرة و مميزة.

السيد ايمن زماني و And Cedric Burel و Pascal bechu

و بيّن سيدريك بوريل اهمية العلاقة بين الطرفين قائلا: “نحن نفخر بترتيب هذه الفعالية لنا في الكويت لأرنولد اند سن بالتعاون مع تيارا و السيد أيمن زماني الذي كان ولا يزال داعما لهذه العلامة التجارية منذ سنين ووكيلا حصريا لها في هذا المساء نحن نقوم بعرض القطع الحديثة و النادرة و الموديلات الجديدة لدينا و اعطاء الفرصة لهوات الساعات و زبائن تيارا للاجابة على اي استفسار لديهم.

دانه طويرش

و اشار سيدريك الى اهمية العمل مع تيارا للمجوهرات, قائلا: ” لدى السيد أيمن زماني علاقة و معرفة عريقة بتاريخ هذه العلامة التجارية و انه على صلة شخصية بالعديد من الزبائن. يمتلك زماني شغفا كبيرا لهذه العلامة مما اصبح سببا لبناء علاقة وطيدة بين أرنولد أند سن و وكالة تيارا للمجوهرات. فهو يقوم بانتقاء افضل موديلات الساعات لكي يتمتع زبائنه بارقى الخدمات.”