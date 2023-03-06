بلدية الكويت: ضبط عمال يقومون برمي الانقاض بمنطقة الصديق

نفذت الفرق الرقابية بفرع بلدية محافظة حولي جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات باشتراطات أعمال السلامة المعمول بها في البلدية ووضع حاوية المخلفات الإنشائية ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة والتي تهدف الى رفع مستوى النظافة العامة والحد من الظواهر السلبية وكل ما يشوه المنظر الحضاري للبلاد .

وفي هذا السياق أوضحت بأن الجولة التي قام فيها الفريق الرقابي لقسائم قيد الإنشاء بأن المفتشين يقومون بجولاتهم الميدانية للتأكد من اشتراطات البلدية بالقسائم السكنية قيد الترميم والتشييد قد أسفرت عن ضبط عمال يقومون بالتعدي على أملاك الدولة برمي انقاض البناء في منطقة الصديق وتم تحرير مخالفة بحقهم .

ودعت أصحاب القسائم قيد الإنشاء والمقاولين بضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها في البلدية واشتراطات اعمال السلامة حرصا على سلامة العاملين بالموقع والمارة وتجنبا للمخالفة والغرامة.