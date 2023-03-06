سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية غانا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.