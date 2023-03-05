وزير الإعلام: مهرجان القرين الثقافي يجسد رؤية دولة الكويت بوصفها أحد صناع الثقافة الرصينة

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري إن مهرجان القرين الثقافي جسد على مدى 27 دورة فائتة رؤية دولة الكويت بوصفها أحد صناع الثقافة الرصينة وعزز إيمانها المطلق بتقديم رسالة ثقافية تسهم بشكل فعلي في مد جسور التواصل والتعايش بين الشعوب.

وأوضح المطيري خلال افتتاحه فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القرين ممثلا عن سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم الأحد في مسرح عبدالحسين عبدالرضا أن (القرين الثقافي) أسهم في إثراء الفكر التنويري والنهوض بالإنسان العربي علميا ومعرفيا.

فقرة غنائية

وأضاف “لقد احتفلت دولة الكويت منذ أيام قليلة بمرور 62 عاما على استقلالها و32 عاما على يوم التحرير وها هي اليوم تجدد احتفالاتها التي تزهو بها دائما بافتتاح هذه الدورة الجديدة من مهرجان القرين الثقافي الذي يعد واحدا من أهم المهرجانات الثقافية في بلادنا العربية”.

وذكر أن دولة الكويت أدركت منذ فجر نهضتها أن مكانتها وتاريخها وأصالة شعبها تفرض عليها أن تقوم بدور كبير لمصلحة أمتيها العربية والإسلامية وأن تؤدي رسالة إنسانية نبيلة للاستثمار في صناعة المعرفة وإنتاج التنوير والنهوض بتبعات ألزمت بها نفسها أمام الأشقاء والأصدقاء.

وأكد أن دولة الكويت شقت أنهارا من المعرفة تصل جداولها وروافدها بعطائها إلى الباحثين عن الثقافة في دولنا العربية الشقيقة وخارجها في المراكز والأطراف على السواء فإذا بإصداراتها الثقافية تنطلق جنبا إلى جنب مساعداتها الاقتصادية وأدوارها الإنسانية إيمانا منها بأن الثقافة هي المعبر الحقيقي عن هوية الشعوب وأنها المقياس الواضح لتقدمها وازدهارها.

الفنانة فطومة

وبين أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أطلق استراتيجيته الثقافية وفق بحوث ودراسات وتحليلات استراتيجية ارتكزت على عدد من العوامل منها الاهتمام بالتنمية العلمية ورعاية المبدعين والعقول المفكرة والمواهب والعمل الجماعي المؤسسي وإقامة بنية تحتية ثقافية تمتد إلى جميع أنحاء هذا الوطن العزيز وغير ذلك من الأركان.

وقال المطيري إن الناظر المدقق في رزنامة الأنشطة والفعاليات المصاحبة لمهرجان القرين هذا العام يجد حرص المجلس على تطبيق هذه الاستراتيجية التي ستسهم في دعم مجالات الفنون والثقافة والاقتصاد والتنمية المجتمعية من خلال رؤية تنموية ثقافية مستدامة ومحفزة.

واستدرك قائلا باسم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني الكويت وأتمنى للمشاركين في فعاليات هذا المهرجان كل التوفيق والسداد كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الإخوة في (المجلس الوطني) على ما بذلوه من جهد وعمل دؤوب لإنجاح هذا المهرجان.

الأمين العام للمجلس الوطني بالتكليف الدكتور محمد الجسار

بدوره قال الأمين العام للمجلس الوطني بالتكليف الدكتور محمد الجسار في كلمته إن المهرجان في دورته الـ28 يستقبل على مدى 11 يوما صنوف الثقافة والفن والأدب ويشمل نشاطات فكرية وموسيقية ومسرحية وشعرية إلى جانب أنشطة تشكيلية واستعراضية وتراثية عربية وعلمية وأخرى موجهة إلى الأطفال.

وأضاف الجسار أن المهرجان يكرم ثلاث قامات متألقة هم الشاعر الغنائي أحمد الشرقاوي الذي ستقام أمسية اليوم على شرفه بمشاركة نخبة من المطربين والثاني العالم الراحل الدكتور صالح العجيري الرجل الذي سبق عصره بكل المقاييس في الفلك والاجتماع والتاريخ أما الشخصية الثالثة فهو مهندس الكلمة وأحد رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية والوطن العربي شخصية مهرجان القرين هذا العام صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار إلى جدول المهرجان الحافل بالفعاليات وإلى الندوة الرئيسية للمهرجان بعنوان (المشاريع الثقافية الأهلية.. قراءة الواقع واستشراف المستقبل) مضيفا أن “مسك ختام المهرجان سيكون مع تكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في 15 مارس الجاري”.

الدكتور الفنان عبدالرب إدريس

ولفت إلى أن (الوطني للثقافة) أطلق استراتيجيته الثقافية للسنوات (2023 – 2028) أملا في توزيع نقاط الإشعاع الفكري والأدبي والفني على كل جزء من خريطة هذا البلد المعطاء وأن تكون انطلاقة فعلية وخطوة جادة تدرس الواقع الثقافي بشكل دقيق وتعدد الأهداف وتعد البرامج التنفيذية لتلك الأهداف وتضع آلية عمل المؤسسات في مختلف مجالات العمل الثقافي.

وأوضح الجسار “نسعى جادين إلى تمهيد التربة وخلق بيئة صحية تزهر فيها صناعة الثقافة ونعمل لوجود تكامل بين الفن والثقافة والأدب يدعم هذه الاستراتيجية لأننا نؤمن بأن الثقافة هي جوهر بناء الإنسان والمرآة التي تعكس الرقي الحقيقي للدول وتقدمها”.

الفنان فهد السالم

وقام الوزير المطيري والجسار والأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس مساعد الزامل ومدير المهرجان محمد بن رضا بتكريم المحتفى بهم والفنانين المشاركين في ليلة الافتتاح.

شهد الافتتاح الاحتفاء بالشاعر الغنائي القدير أحمد الشرقاوي الذي اقترن اسمه بالعديد من الأسماء الناجحة وكذلك تكريم زميله الدكتور الفنان عبدالرب إدريس.

حضور افتتاح فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القرين الثقافي

وتغنى بإبداعات الشاعر خلال الحفل الفنانون خالد بن حسين وفطومة ودلال الدليمي وفهد السالم بقيادة المايسترو الدكتور محمد البعيجان.

تكريم المحتفى بهم والفنانين المشاركين في افتتاح فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القرين الثقافي