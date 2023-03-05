فرق الإطفاء تتعامل مع حادث تصادم على طريق الملك فهد

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء يوم الأحد يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الملك فهد و أوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء مشرف إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم مركبه (وانيت) بعامود الانارة مما ادى الى انقسام المركبة الى جزئين وسقوط الجزء الخلفي من المركبة على الطريق وتسبب ذلك في تصادم عدد من المركبات ببعض واسفر الحادث عن اصابة شخص و تم تسليم الموقع للجهات المعنية .

المصدر قوة الإطفاء