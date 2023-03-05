قناة السويس

قاطرات قناة السويس المصرية تنجح في تعويم سفينة حاويات عالقة

5 مارس، 2023
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قالت الهيئة‭‭ ‬‬العامة لقناة السويس المصرية في بيان اليوم الأحد إن الهيئة نجحت في تعويم سفينة الحاويات العالقة بعد أن دفعت أربع قاطرات للتعامل معها بعد تعطلها في الممر المائي.

وأضافت الهيئةأن حركة المرور في الممر المائي الحيوي لم تتأثر. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان إن السفينة ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬MSC ISTANBULالتي تبحر تحت علم ليبيريا، كانت في طريقها من ماليزيا إلى البرتغال عندما علقت.

وأشار ربيع أن “جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال عبرت بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.”

في عام 2021 ، علقت سفينة حاويات ضخمة ، إيفر جرين ،مما أدى إلى عرقلة حركة المرور لمدة ستة أيام قبل أن يتم إزاحتها.

المصدر
وكالات
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5 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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