“البيئة”: الأسبوع البيئي الكويتي ينطلق غدا بهدف زيادة الوعي المجتمعي

أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الكويتي يوم غد الاثنين ويستمر حتى الـ12 من مارس الجاري بهدف زيادة الوعي البيئي مجتمعيا.

وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة سميرة الكندري في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الأسبوع البيئي سيتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات الهادفة إلى المحافظة على الاستدامة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي في البلاد.

واضافت الكندري أن الأسبوع البيئي لهذا العام يأتي بالتوافق مع حملة التغيير السلوكي لاستهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بعنوان (يلا ندور ونغير) تحت شعار (بيئتك مسؤوليتك) والتي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا في فبراير الماضي.

وأوضحت أن الهيئة ستقوم تحت هذا العنوان بالعديد من النشاطات والتي تتضمن إقامة المحاضرات التوعوية واستقبال الزيارات المدرسية بالإضافة إلى نشاطات التوعية البيئية في الأسواق المركزية والمجمعات التجارية.

وذكرت أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بأضرار النفايات البلاستيكية على البيئة والنظم الإيكولوجية وما تمثله من مخاطر كبيرة على صحة الإنسان ولحث الأفراد على اتخاذ القرارات السليمة بشأن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

يذكر أن حملة (يلا ندور ونغير) تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للبيئة في مجال تقييم الاستهلاك والإنتاج المستدامين وذلك تمهيدا لإعداد الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في الكويت بدعم من مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب اسيا وفي إطار جهود الكويت لدعم تنفيذ أجندة 2030 وتطبيقا للهدف ال12 من أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية للدولة ورؤية الكويت 2035.