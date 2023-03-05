الهيئة العامة للبيئة الكويتية

“البيئة”: الأسبوع البيئي الكويتي ينطلق غدا بهدف زيادة الوعي المجتمعي

5 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الكويتي يوم غد الاثنين ويستمر حتى الـ12 من مارس الجاري بهدف زيادة الوعي البيئي مجتمعيا.

وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة سميرة الكندري في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الأسبوع البيئي سيتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات الهادفة إلى المحافظة على الاستدامة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي في البلاد.

واضافت الكندري أن الأسبوع البيئي لهذا العام يأتي بالتوافق مع حملة التغيير السلوكي لاستهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بعنوان (يلا ندور ونغير) تحت شعار (بيئتك مسؤوليتك) والتي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا في فبراير الماضي.

وأوضحت أن الهيئة ستقوم تحت هذا العنوان بالعديد من النشاطات والتي تتضمن إقامة المحاضرات التوعوية واستقبال الزيارات المدرسية بالإضافة إلى نشاطات التوعية البيئية في الأسواق المركزية والمجمعات التجارية.

وذكرت أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بأضرار النفايات البلاستيكية على البيئة والنظم الإيكولوجية وما تمثله من مخاطر كبيرة على صحة الإنسان ولحث الأفراد على اتخاذ القرارات السليمة بشأن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

يذكر أن حملة (يلا ندور ونغير) تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للبيئة في مجال تقييم الاستهلاك والإنتاج المستدامين وذلك تمهيدا لإعداد الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في الكويت بدعم من مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب اسيا وفي إطار جهود الكويت لدعم تنفيذ أجندة 2030 وتطبيقا للهدف ال12 من أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية للدولة ورؤية الكويت 2035.

المصدر
كونا
الوسوم
5 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بيان القوى السياسية بشأن تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

5 مارس، 2023

انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد السادس والثلاثين تحت شعار “حياتك أمانة”

5 مارس، 2023

وزير الداخلية يعتمد ترقية 68 ضابطا في قوة الإطفاء من رتبة مقدم إلى عقيد

5 مارس، 2023

“هيئة الأركان”: الكويت تستضيف الاجتماع الخليجي التنسيقي الثاني لتمرين “تعاون طبي/4”

5 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى