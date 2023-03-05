بيان القوى السياسية بشأن تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

أصدرت قوى سياسية كويتية بيانا بشأن تكليف رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في البيان: “ما زال الشارع الكويتي ينتظر بفارغ الصبر الوصول إلى حلول تساهم في دعم الاستقرار السياسي في الوطن والالتفات الى أولويات وتطلعات المواطنين، ويدعو إلى الإسراع في التشكيل الوزاري الجديد.

إن التيارات السياسية الوطنية ترى أن الجمود السياسي الواقع حاليا وعند كل نقطة خلاف بين السلطتين له تداعيات سيئة على سير التنمية ومصالح المواطنين وترى ضرورة أن تتعامل الحكومة باسلوب المواجهة والاقناع لخطة عملها ومشاريعها التنفيذية.

إن المواطنَ المُثقَل بهموم ضعف الخدمات والمحبط من الإصلاح ينتظر مجموعة من النقاط خلال المرحلة القادمة، أهمها:

الاستعجال بالتشكيل الوزاري والابتعاد عن سياسة كسب الوقت الذي لا يتحقق معه أي مشروع جاد، بل يزيد الأمور تعقيدا وتوتراً.

اختيار الوزراء الأكفاء المشهود لهم بالإخلاص والنزاهة والقدرة الإدارية والعلمية، بعيداً عن الترضيات والمحسوبيات.

وضع برنامج عمل يعالج سلبيات الحكومات السابقة ويضع حجر الأساس لمشروع وطني تنموي هادف يساهم في دفع العجلة الاقتصادية وتحسين الخدمات.

أن تلتزم الحكومة بالتعاون مع نواب الأمة وفقاً للاستحقاقات الدستورية وترضخ لدوره في مراقبة ومتابعة ومحاسبة الأداء الحكومي.

إن التيارات الوطنية العاملة في الساحة السياسية إذ تدعو الحكومة إلى إزالة الموانع والعقبات في طريق الإصلاح لتعلن عن مد يدها واستعدادها للمساهمة في خدمة الوطن وازدهاره واستقراره.

التآلف الإسلامي الوطني

المنبر الديمقراطي الكويتي

العدالة والسلام

الحركة الدستورية الاسلامية