انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد السادس والثلاثين تحت شعار “حياتك أمانة”

افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الأحد الموافق 2023/3/5 فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد السادس والثلاثين والذي يقام تحت شعار (حياتك أمانة) بحضور سعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية وقيادات قطاع المرور والعمليات.

ورحب الفريق البرجس بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي ونقل لهم تحيات وتقدير معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتمنياته بالنجاح والتوفيق.

وأشار إلى أن شعار أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام (حياتك أمانة) يتضمن الدعوة إلى تضافر جميع الجهود للحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر جسيمة في الأرواح، مشيداً بجهود قطاع المرور والعمليات واللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد متمنياً لهم التوفيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه شكر الوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة ووكيل وزارة الداخلية على توفيرهما كل الإمكانات البشرية والفنية لإنجاح هذه الاحتفالية المرورية.

مؤكدا ان القضية المرورية تحظى باهتمام القيادة العليا لوزارة الداخلية بوصفها تهم المجتمع بأسره في المقام الأول، متمنيا ان يكون أسبوع المرور الخليجي الموحد بداية حقيقية للحفاظ على سلامة الجميع.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئيا عن عمل اللجنة المنظمة والمحاضرات التي قامت بها في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتم عرض عدد من الإحصائيات للمخالفات المرورية ورخص القيادة والوفيات ومقاطع فيديو من إنتاج اللجنة المنظمة ستعرض خلال أسبوع المرور.

وفي الختام تم تكريم الشركات الراعية لأسبوع المرور الخليجي الموحد.