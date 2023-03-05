وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية القطري في إطار مشاركته بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس بالدوحة

وزير الخارجية يلتقي نظيره القطري بالدوحة في إطار مشاركته بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا

5 مارس، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وذلك في إطار مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري في العاصمة القطرية الدوحة ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في رئاسة وفد دولة الكويت إلى هذا المؤتمر.

وقدم الشيخ سالم الصباح في مستهل اللقاء التهنئة لدولة قطر لنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة والإشادة بمستوى التمثيل العالي والتنظيم والإعداد المتميزين لأعماله وفعالياته.

كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ومناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية ومستجدات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على المنطقة.

المصدر
كونا
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5 مارس، 2023
0 17 دقيقة واحدة

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