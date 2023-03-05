النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

وزير الداخلية يعتمد ترقية 68 ضابطا في قوة الإطفاء من رتبة مقدم إلى عقيد

5 مارس، 2023
0 22 أقل من دقيقة

اعتمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قرارا بترقية 68 ضابطا في قوة الإطفاء العام من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

وقالت (قوة الاطفاء) في بيان صحفي اليوم الأحد إن “هذه الترقية تأتي تماشيا مع رؤية الشيخ طلال الخالد التي يحرص من خلالها على إعطاء كل ذي حق حقه ودعم الكوادر البشرية من منتسبي (الإطفاء) وحثهم على المزيد من التطور المهني والعملي لتكون هذه الترقيات دافعا لهم في أداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقاتهم في خدمة الوطن”.

المصدر
كونا
الوسوم
5 مارس، 2023
0 22 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“هيئة الأركان”: الكويت تستضيف الاجتماع الخليجي التنسيقي الثاني لتمرين “تعاون طبي/4”

5 مارس، 2023

قرار وزاري بمنع التعاملات النقدية في الصيدليات الأهلية للمبالغ التي تزيد عن 10 دنانير

5 مارس، 2023

وزير الاعلام يطلق منظومة التميز المؤسسي بقطاعات الوزارة لإبراز كفاءات الموارد البشرية

5 مارس، 2023

“الاوقاف”: نعمل بكل طاقتنا لتهيئة كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك

5 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى