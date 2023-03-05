وزير الداخلية يعتمد ترقية 68 ضابطا في قوة الإطفاء من رتبة مقدم إلى عقيد

وزير الداخلية يعتمد ترقية 68 ضابطا في قوة الإطفاء من رتبة مقدم إلى عقيد

اعتمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قرارا بترقية 68 ضابطا في قوة الإطفاء العام من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

وقالت (قوة الاطفاء) في بيان صحفي اليوم الأحد إن “هذه الترقية تأتي تماشيا مع رؤية الشيخ طلال الخالد التي يحرص من خلالها على إعطاء كل ذي حق حقه ودعم الكوادر البشرية من منتسبي (الإطفاء) وحثهم على المزيد من التطور المهني والعملي لتكون هذه الترقيات دافعا لهم في أداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقاتهم في خدمة الوطن”.