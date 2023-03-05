الاجتماع التنسيقي الثاني لتمرين (تعاون طبي/4)

“هيئة الأركان”: الكويت تستضيف الاجتماع الخليجي التنسيقي الثاني لتمرين “تعاون طبي/4”

5 مارس، 2023
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأحد بدء أعمال الاجتماع التنسيقي الثاني لتمرين (تعاون طبي/4) بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة للمجلس ويستمر حتى 9 مارس الجاري. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن الاجتماع الذي جاء برئاسة مدير مديرية طبابة المنطقة الشمالية لهيئة الخدمات الطبية العميد طبيب دكتور نواف الدوسري يهدف إلى توحيد وتعزيز أواصر التعاون العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

وأضافت أن الاجتماع يهدف كذلك إلى تفعيل العمل العسكري الخليجي المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الطبية العسكرية ما يسهم برفع الكفاءة العملياتية للكوادر الطبية للقوات المسلحة والقدرة على التعامل الطبي مع مختلف الحالات الطارئة أثناء العمليات العسكرية والكوارث والأزمات وعمليات البحث والإنقاذ.

المصدر
كونا
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5 مارس، 2023
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