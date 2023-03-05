وزير الاعلام يطلق منظومة التميز المؤسسي بقطاعات الوزارة لإبراز كفاءات الموارد البشرية

أطلق وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الاحد منظومة التميز المؤسسي والتفوق الوظيفي على مستوى القطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية بوزارة الاعلام لابراز كفاءات الموارد البشرية.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام انوار مراد في تصريح صحفي إن الوزير أكد خلال الاجتماع مع وكلاء الوزارة والقياديين فيها على أن منظومة التميز بالوزارة تتسق مع الخطة الاستراتيجية 2026/2021 التي أطلقتها سابقا.

وبينت أن هذه المنظومة تهدف إلى إبراز الانجازات المتميزة على مستوى الوحدات التنظيمية فضلا عن تقدير المتميزين من قادة القطاعات والإدارات والموظفين وتقديرهم ومكافأتهم وكذلك تقدير المبادرات الحكومية المتميزة والمشاريع الإعلامية المتميزة والتي تتسم بالتوازن اجتماعيا وثقافيا.

وأكدت أن المنظومة تأتي انسجاما مع ما توليه القيادة السياسية من جهود لتكون الكويت مركزا ماليا تجاريا عالميا وبما يتواءم والخطة الإنمائية للبلاد لتسليط الضوء على الخدمات الإعلامية الحكومية المتجددة في إنجازاتها وفق معايير رئيسية دقيقة.

وأضافت أن المنظومة تتسق مع المعايير العالمية لاسيما نموذج التميز الأوروبي بحسث تبرز الإدارات المرشحة ملفا كاملا حول إنجازاتها ربطا بتلك المعايير وإبراز مدى تميز الخدمات التي تقدمها كل إدارة ومدى تأثيرها الإيجابي على المتعاملين معها.

وأفادت بأن ذلك يمكن قادة الوزارة من الربط بين الخطة الاستراتيجية والعمليات واشراك العاملين في التحسين والتطوير وتحقيق التحسين المطلوب في المجالات الإعلامية المختلفة سعيا لتحقيق الريادة الإعلامية مع دمج الوزارة في المناخ المحيط وتنمية الإحساس بالمسؤولية لدى القادة العاملين.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على نشر ثقافة التميز المؤسسي على كافة المستويات التنظيمية والإدارية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل وكذلك إعداد أدلة العمل ذات العلاقة بمنظومة التميز وفقا للمعايير العالمية.

ولفتت الى دراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن والاستعانة بالخبرات المتميزة في مجالي التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي للعمل على موائمة تطبيق منظومة التميز في وزارة الاعلام وهيئة الرياضة وهيئة الشباب والمجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب.

وقالت مراد إنه تم خلال الاجتماع استعراض فئات منظومة التميز الثلاث من خلال وكيل الوزارة الدكتور ناصر محيسن مبينا أن منظومة التميز بالوزارة تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية الأولى على مستوى الإدارات وتحتوي على جائزتين وهي جائزة الإدارة المتميزة وجائزة الإدارة المتميزة في رضا المتعاملين.

وبينت أن الفئة الثانية على مستوى المشاريع وتحتوي ثلاث جوائز هي جائزة المشروع التقني الفني المتميز وجائزة المشروع الإعلامي المتميز وجائزة التجربة المتميزة.

وأضافت أن الفئة الثالثة من منظومة التميز تركز على التفوق الوظيفي على مستوى المدير المتميز والمراقب المتميز ورئيس القسم المتميز والموظف المتميز.