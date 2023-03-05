“الاوقاف”: نعمل بكل طاقتنا لتهيئة كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك

أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالتكليف محمد العليم اليوم الاحد ان الوزارة تقوم بالترتيبات اللازمة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بكل يسر وراحة.

وقال العليم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال افتتاح معرض سقيفة المشاريع المتميزة والأفكار الإبداعية في مبنى الوزارة الرئيسي إن (الأوقاف) تعمل بكل طاقتها على تهيئة المساجد واعداد فرق العمل والبرامج الثقافية والتوعوية للمصلين.

وأضاف أن الوزارة اجتهدت لتقدم برامجها لتهيئة اجواء ايمانية بالشكل المطلوب على اتم وجه وتقديم كل ما يلزم من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.

من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية الدكتور فهد الجنفاوي في تصريح مماثل ل(كونا) إن الوزارة تستقبل شهر رمضان دون قيود جائحة كورونا ما يسهل الأمر على المصلين وعلى التنظيم.

وأكد الجنفاوي أن الوزارة بدأت بإعداد الدروس والمحاضرات والملتقيات الثقافية وإعداد المسابقات القرآنية لجميع الفئات العمرية لاستثمارها في رحاب القرآن والتنافس في طاعة الله.

وأشار إلى أن هناك أنشطة متفرقة من خلال مراكز الوزارة عن احكام الصيام واحكام رمضان مؤكدا ان الجهد الاكبر سيكون لقطاع المساجد من خلال إمامة الصلوات وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين.

بدوره قال مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة عبدالله الشاهين في تصريح مماثل ل(كونا) إن هذا المعرض عبارة عن تجمع المشاريع المتميزة والفائزة بجائزة التميز التي تقام للسنة ال11.

وأوضح الشاهين انه يتم اختيار المتميزين من خلال تجربة ابداعية او مشروع دعوي او مشروع تقني او فني او مشروع في ترشيد النفقات او مشروع في رضا المتعاملين.

وأفاد بأنه تم عرض 45 مشروعا علاوة على مشروع التحول الرقمي ومنصة الموهوبين والمتميزين من أصحاب التجارب الناجحة.

وأوضح أن المعرض سيصاحبه عدة فعاليات مثل مسابقة أفضل جناح عرض فيه المشروع ومحاضرات تحفيز الذات لتحضير الأفكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع وأثر جائزة الإدارة المتميزة.

وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالتكليف محمد العليم خلال افتتاح المعرض

جانب من المعرض

جانب من المعرض

جانب من المعرض