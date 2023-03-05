بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 32.9 نقطة ليبلغ

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 32.9 نقطة ليبلغ

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 9ر32 نقطة ليبلغ مستوى 80ر7319 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر100 مليون سهم عبر 5348 صفقة نقدية بقيمة 17ر21 مليون دينار (نحو 14ر64 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19ر10 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5550 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 في المئة من خلال تداول 6ر49 مليون سهم عبر 2253 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 7ر18 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 13ر48 نقطة ليبلغ مستوى 58ر8171 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0 في المئة من خلال تداول 9ر50 مليون سهم عبر 3095 صفقة بقيمة 9ر14 مليون دينار (نحو 14ر45 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر4 نقطة ليبلغ مستوى 68ر5718 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 9ر44 مليون سهم عبر 1906 صفقات نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (أركان) و(يوباك) و(عمار) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(استهلاكية) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الأولى) و(قيوين أ) و(نابيسكو) و(البيت) الأكثر انخفاضا.