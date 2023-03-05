وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل الرئيس التنفيذي لـ”بريد الإمارات” الذي أهداه طابعا تذكاريا تحت شعار “الإمارات تحب الكويت”

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مكتبه بقصر بيان صباح اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عبدالله الأشرم حيث أهدى معاليه طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الذكرى الثانية والستين للعيد الوطني تحت شعار “الإمارات تحب الكويت” والذي يرمز للعلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت وأواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين التي تمتد جذورها راسخة عبر التاريخ.

حضر المقابلة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي.